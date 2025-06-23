Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde Yangın: 100 Dönüm Buğday Kül Oldu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangınlar vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlar sonucunda 100 dönüme yakın buğday zarar gördü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Aşığıkonak, bugün ise Çeltikaltı ve Belenli Mahallerinde biçilmemiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Vatandaşlar, traktör ve su tankerleriyle yangınlara müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlar sonucu 100 dönüme yakın buğday kül oldu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa