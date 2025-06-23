Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde Yangın: 100 Dönüm Buğday Kül Oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Aşığıkonak, bugün ise Çeltikaltı ve Belenli Mahallerinde biçilmemiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Vatandaşlar, traktör ve su tankerleriyle yangınlara müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlar sonucu 100 dönüme yakın buğday kül oldu. - DİYARBAKIR