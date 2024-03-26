Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli aileler arasında silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 214. Sokak'ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), ilk müdahalelinin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.M.Ç., daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR