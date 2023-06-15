Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında daha önceye dayalı husumetten kaynaklı yaşanan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi...
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında daha önceye dayalı husumetten kaynaklı yaşanan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında daha önceye dayalı husumetten kaynaklı yaşanan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralılar da olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa