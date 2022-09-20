Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'da bir grubun alacaklılarının evini bastığı silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Diyarbakır'da bir grubun alacaklılarının evini bastığı silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 107. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alacaklı A.D., oğlu A.D. ve 2 kişiyle birlikte S.O.'nun evini bastı. Aralarında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda karşılıklı çatışan taraflardan A.D., A.D. ve S.O. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Haberler

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