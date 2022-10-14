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Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da aileler bin 138 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da aileler bin 138 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

Diyarbakır haber: Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 138'nci gününde.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 138'nci gününde.

3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 138'nci gününde sürüyor. Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer, 6 yıldır kızının yolunu gözlüyor. 4 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden olduğunu hatırlatan Necmettin Biçer, buradan kesinlikle ayrılmayacaklarını kaydetti.

"En son çocuğumuz dağdan ininceye kadar bunların ensesinden ayrılmayacağız" diyen Biçer, "Biz buraya geldikten 4-5 ay geçtikten sonra kepen kapatıp kaçıp gittiler. Niye kaçtılar? Suçluydular. Bizim çocuklarımız, HDP'liler tarafından dağa gönderildi. Bir gün gelip niçin buradasınız demediler. Çünkü suçlular. Suçlu insan halktan kaçar. Buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Buradan da bütün çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke hepimizin. Çekinmeyin, korkmayın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Eylül 3. Sayfa Haberler

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