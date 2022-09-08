Diyarbakır haberleri | Bismil'de 'huzur' uygulamasında 15 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır haber: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil 3. Sayfa Haberler

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