Diyarbakır haber! Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Gelen Diyarbakır haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - 3. Sayfa