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Diyarbakır haber! Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır haber! Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen Diyarbakır haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - 3. Sayfa

Süleyman Soylu Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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