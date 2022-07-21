Diyarbakır haberi! Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki - Haberler

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Diyarbakır haberi! Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır haberi! Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki

Diyarbakır haberi: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır Barosu'nun Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivilin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından öldürüldüğünü iddia etmesine sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır Barosu'nun Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivilin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından öldürüldüğünü iddia etmesine sert tepki gösterdi. Gündüz, bu çirkin açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu'nun tüm idarecileri hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırdı.

Abbas Gündüz, Türkiye'yi hedef alan bu kirli zihniyeti kınadığını belirterek, "Diyarbakır Barosu, bebek katili PKK terör örgütünün katliamını örtbas etmek için Türkiye'ye iftira attı. Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivil için 'TSK öldürdü' açıklamasında bulundu. Daha önce de 'Ermeni Soykırımı var' diyerek yine Türkiye'ye iftira atmıştı. Bebek katili PKK terör örgütü ile aynı dili kullanıp Türkiye'ye saldıran bu kirli zihniyeti kınıyorum. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için, vatan, millet, bayrak için Irak'ta ve Suriye'de yüzlerce şehit verdik, gazi verdik. Bugün PKK'nın sözcülüğünü yapan baro, neden söz konusu TSK olunca hiçbir mesaj yayınlamıyor. Bu kirli ve bölücü barodan şikayetçiyiz. Diyarbakır Barosu'nun tüm yöneticileri hakkında iftira ve milli güvenlik tehdidi gerekçesiyle soruşturma açılmalı" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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