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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Diyarbakır haberler... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur ve Kayapınar zabıta ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 10 kişi yakalandı.

Dilenciler, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.

Ekipler, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Zabıta 3. Sayfa Güncel Haberler

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