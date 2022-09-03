Refüje çarpıp takla atarak hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 3. Sayfa Haberleri Refüje çarpıp takla atarak hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılarDİYARBAKIR Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı. Refüje çarpıp takla atarak hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar DİYARBAKIR Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönene araçlarda burunları bile kanamadı. Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir araç 34 ZC 8176 plakalı otomobili sıkıştırınca sürücü çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini kaybeden sürücü arkadan gelen 21 BS 455 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 BS 455 plakalı araç refüje çarpıp takla atarak metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen iki araçta bulunan 4 kişinin burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal Diyarbakır Tragger 3. Sayfa Haberler

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