Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma Diyarbakır haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulanan narkotik uygulamasında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulanan narkotik uygulamasında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde otomobilin şoför mahallinden 34 gram ağırlığında metamfetamin olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken araç sürücüsü F.F.(33) gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli F.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.