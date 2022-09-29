Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da eski eş katili kulübede yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da 15 Temmuz'da eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı. Diyarbakır'da 15 Temmuz'da eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı. 15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyete götürüldü. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı belirtildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da eski eş katili kulübede yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.