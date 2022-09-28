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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hüküm yiyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hüküm yiyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan Y.N. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır JASAT 3. Sayfa Haberler

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