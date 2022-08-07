Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı Diyarbakır yerel gündem haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden gelen 02 ACG 362 plakalı hafif ticari araç, Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü 28. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine sevk etti. (Hasan Gündüz - Yakup Ermiş/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Tragger Çınar 3. Sayfa Güncel Haberler

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