Diyarbakır haber: Diyarbakır'da "Eren Abluka" operasyonunda 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır haber: Diyarbakır'da "Eren Abluka" operasyonunda 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonunda 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonunda 3 milyon 57 bin kök Hint keneviri ve 153 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonunda 3 milyon 57 bin kök Hint keneviri ve 153 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonunda 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 kilo kubar esrar, 30 kilo toz esrar, 11 bin 400 metre su borusu ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma 3. Sayfa Haberler

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