Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haber... Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu Adana'da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

DİYARBAKIR - Adana'da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hediye T., Adana'da eşiyle boşanma aşamasına girince annesinin evine döndü. Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır'a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title