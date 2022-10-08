Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları çerçevesinde 232 bin kök kenevir ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları çerçevesinde 232 bin kök kenevir ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Narko Terör operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Kenevir 3. Sayfa Haberler

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