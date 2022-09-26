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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 13 günde 248 narkotik operasyonu: 33 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 13 günde 248 narkotik operasyonu: 33 kişi tutuklandı

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 günde 248 narkotik operasyonu düzenledi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 günde 248 narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 303 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kentte 12-25 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 248 operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 303 şüpheliye işlem yapılırken, 33'ü adli makamlarca tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 159 kilo 80 gram skunk, 10 kilo 998 gram toz esrar, 7 kilo 733 gram kubar esrar, 38,95 gram plaka esrar, 150,36 gram metamfetamin, 16,48 gram kokain, 101,30 gram eroin, 87 kök kenevir, 205 adet sentetik ecza ve 4 bin 326 adet ecstasy maddesi ele geçildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Narkotik 3. Sayfa Haberler

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