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Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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