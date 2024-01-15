Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR