Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR