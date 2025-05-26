Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobil, minibüs ve beton mikseri çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil, minibüs ve beton mikserini karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Merkez Yenirşehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır- Elazığ kara yolunda 21 AGL 534 otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü ve Mercedes marka 72 AAV 701 plakalı beton mikseri, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü şekilde sağlandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa