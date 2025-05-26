Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobil, minibüs ve beton mikseri çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil, minibüs ve beton mikserini karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Merkez Yenirşehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır- Elazığ kara yolunda 21 AGL 534 otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü ve Mercedes marka 72 AAV 701 plakalı beton mikseri, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü şekilde sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun el konulan cep telefonu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın evinden çıktı

İmamoğlu'nun telefonu, tanıdık birinin evinden çıktı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine 'mahremiyet' savunması

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim konuştu! Kameralar bu yüzden sökülmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.