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Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi

Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi
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Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, 3 aracın karışması sonucu trafik akışını durma noktasına getirdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen trafik polisleri, yolu açmak için çalışmalara başladı.

Diyarbakır- Elazığ yolunda meydana gelen zincirleme kaza, trafiği kilitledi.

Diyarbakır-Elazığ karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, yol üzerinde büyük bir tıkanıklığa neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde trafik akışı uzun süre kilitlenme noktasına geldi.

Kazanın ardından olay yerine trafik polisleri sevk edilerek yolun açılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Elazığ Yaşam Kaza

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