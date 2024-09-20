Diyarbakır-Elazığ Yolunda Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi

Diyarbakır- Elazığ yolunda meydana gelen zincirleme kaza, trafiği kilitledi.

Diyarbakır-Elazığ karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, yol üzerinde büyük bir tıkanıklığa neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde trafik akışı uzun süre kilitlenme noktasına geldi.

Kazanın ardından olay yerine trafik polisleri sevk edilerek yolun açılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR