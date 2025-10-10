Haberler

Diyarbakır-Elazığ Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, bir aracın ani fren yapması sonucu 3 aracın karıştığı olayda, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu 13'üncü kilometresinde yaşandı. 34 NL 8827 plakalı transitin ani fren yapmasıyla, 34 NHL 752 plakalı otomobil ile 06 FBV 491 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
