Diyarbakır-Elazığ Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu 13'üncü kilometresinde yaşandı. 34 NL 8827 plakalı transitin ani fren yapmasıyla, 34 NHL 752 plakalı otomobil ile 06 FBV 491 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR