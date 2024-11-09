Diyarbakır-Elazığ Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri inceleme başlattı.
Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil önündeki tır kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR