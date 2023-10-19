Diyarbakır'dan İstanbul'a Ayran Yapma Makinesi İçinde Uyuşturucu Sevkiyatı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, İstanbul'a gönderilmek üzere kargo şubesinde bulunan ayran yapma makinesine gizlenmiş 35 kilo kubar esrar ele geçirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kargo şubesinde ayran yapma makinesine konulmuş 35 kilo kubar esrar yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın hem kırsal da hem de kent merkezinde uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Bağlar ve Sur ilçe Jandarma Komutanlığınca, çalışma yapıldı. Ekipler, çalışmalar neticesinde Sur ilçesinde faaliyet gösteren kargo şubesinden, İstanbul'a gönderilmek istenen ayran yapma makinaları içerisine bırakılmış şekilde 35 kilo kubar esrar ele geçirdi. Ekipler, ele geçirilen malzemeleri ve uyuşturucuyu muhafaza altına alırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.