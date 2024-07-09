Diyarbakır'dan Gaziantep'e uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Diyarbakır'dan Gaziantep'e uyuşturucu taşıyan şahıs, yolcu otobüsünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır istikametinden Gaziantep istikametine giden bir yolcu otobüsünü Hilvan ilçesinde durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, M.B. isimli şahsın çantasında 3 kilo uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA