Diyarbakır'daki Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'daki Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuk ve anneleri için başsağlığı dileyerek, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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