Diyarbakır'daki Yangında Tahliyeler Tamamlandı, Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'daki Yangında Tahliyeler Tamamlandı, Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar başarılı bir şekilde tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, olayda 3'ü ağır toplam 17 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'daki yangında tahliyeler tamamlandı, söndürme çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 13 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi.

Olayda 3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.