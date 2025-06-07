Diyarbakır'daki Yangında Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alınmıştı. Bugün ise inşaat mühendisinin gözaltına alınmasıyla sayı 5'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR