Diyarbakır'daki Yangında 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 kişi daha gözaltına alındı. Yangın sonrası 17 kişi hastaneye kaldırıldı, şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 denetim elemanının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangın sonucu hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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