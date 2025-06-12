Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı
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Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 denetim elemanı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 5 kişi gözaltına alınmış, bemekçi ve müteahhit tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 denetim elemanının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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