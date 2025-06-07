Diyarbakır'daki Yangın Sonrası Gözaltı Sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır'daki Yangın Sonrası Gözaltı Sayısı 5'e yükseldi
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Diyarbakır'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit ve diğer sorumlu kişiler gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alınmıştı. Bugün ise, inşaat mühendisinin gözaltına alınmasıyla sayı 5'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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