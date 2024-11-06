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Diyarbakır'daki Narin Güran Davasında İlk Duruşma İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Diyarbakır'daki Narin Güran Davasında İlk Duruşma İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Dava, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 4 sanığın yargılanmasıyla başlıyor.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.

Duruşma önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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