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Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar Devam Ediyor

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi H.G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Narin'in kaybolduktan sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında akrabalarının da bulunduğu toplam 11 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., cuma günü gözaltına alındı. H.G. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gözaltına alınan İ.K. ile Ş.K.'nın jandarmadaki ifadeleri ise sürüyor.

Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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