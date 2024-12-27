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Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldürmediğini, sadece cesedi taşıdığını savundu. Dava, ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan akrabalar ve komşu sanıklar arasında devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava ikinci gününde devam ediyor. Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Narin'i kendisinin öldürmediğini sadece taşıdığını savundu.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde adliyeye getirildi. Mahkemede savunması istenen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim, sadece taşıdım. Taşıma cezam ne ise razıyım. Cesedi Salim elleriyle bana verdi, şu anda yüzüne de söylüyorum. Kendisi bana işaret etti. 'Bunu parça parça yok et' dedi. Şimdi bütün suçu üstüme yüklüyorlar. Herkes kendini savunmak için mücadele ediyor. Salim'in avukatı hoş kelimeler söylemedi, 'Papağan, vahşi' dedi. Papağan değilim, dağda olurdum papağan olsaydım. Vahşi de değilim. Ölü bir insanı vahşice niye aşağı atayım. Arka tarafta yer vardı, oradan bıraktım. Susmam, ailem güvende olmadığı için sustum. Ailem cezaevine görüşmeye geldi, güvence oldu. Emniyet, jandarma güvence altına aldı. 'Ne gördüysen söyleyeceksin' dediler, 'Tamam' dedim. Savcılığa gittim hepsini izah ettim. Papağan değilim, sen papağan gibi 2 saat konuştun. Cezaevinde televizyon yok. 3 ay sigara içmedim, saçımı bile kesmedim. Ailem geldi hesabıma para attılar. Tıraşa da gittim, ihtiyaçlarımı aldım. Patlıcanı espri olsun diye dün söyledim. Ben devletten büyük değilim. 'Devlet yakalamıyor' dedi. Haşa devletten büyük değilim. Kardeşim ne konuştuğunu bilmiyorsun. Yukarıda Allah var, aşağıda devlet var. Benim gibi zavallı bir insan nasıl devletten büyük olur. Gazeteciler, hiç kimse müdahale etmedi. Onları tanımıyorum ki, onlar da beni doğru düzgün görmemişler. Yakalandığım gün ifadeye götürdüler. Tanıdığım hiç kimse yoktu, sadece komutanlar vardı. Gazetecileri tanımıyorum. Aile güvencem olmadığı için yalan söylemek zorunda kaldım. Salim Güran bir şey söyledi. Araba konusunda Atakan konuştu. Arabayı vadeli verdim. 90 bin liraya vadeye verdim, adam uğraştı satamadı. Salim'e söyledim 'Al kendine para kazan.' Bu para konusu da çıktı. Ev konusu çıktı. 'Bana evi kaça yapacaksın?' dedi. 'Bakmadan bir şey söyleyemem' dedim. Sonra onu aradım, 'Hakkı 170 bin liradır. Arkadaş ve akrabayız, en son 150 bin yaparım' dedim. Bana birinin 140 bin lira teklif ettiğini söyledi. Ben de 'Beni kurtarmaz' dedim. Yalan söylüyorlar. Ne demişsem odur. Sen beni çağırdın Narin'i teslim ettin, bir de inkar ediyorsun. Ben inkar etmiyorum başkanım. Taşıma cezam ne ise razıyım. Suçumu kabul ediyorum. Onların da mecburen kabul etmesi lazım. Suçu üstüme atıyorlar. Öldürmediğim suçu niye üstüme alayım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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