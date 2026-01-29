Haberler

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır-Elazığ karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Diyarbakır'da kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç artarda çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri! Dışarı çıkanların kirpikleri donuyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare