Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Diyarbakır-Elazığ karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç artarda çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR