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Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda M.D. idaresindeki 31 AG270, F.A. idaresindeki 06 HC 5714, D.S. idaresindeki 34 FDT 012 ve Ş.M. idaresindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 31 AG 270 plakalı otomobilde bulunan N.D., 06 HC 5714 plakalı otomobilde bulunan R.A., C.A., N.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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