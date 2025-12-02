Diyarbakır'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen 3 araç art arda çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR