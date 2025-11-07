Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Olay Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Seyir halindeki üç aracın arka arkaya çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
