Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Olay Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Seyir halindeki üç aracın arka arkaya çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR