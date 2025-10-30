Haberler

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
