Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR