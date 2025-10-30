Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa