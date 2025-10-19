Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç karıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öndeki aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen araçlar peş peşe birbirlerine çarptı. 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa