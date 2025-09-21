Haberler

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada bir aracın tekeri yola fırladı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinin tekeri yola fırladı.

Kaza dün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin tekeri yola fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici yordamı ile bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

