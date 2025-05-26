Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı
Diyarbakır-Elazığ yolunda bir otomobil, minibüs ve beton mikserinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Otomobil, beton mikseri ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil, minibüs ve beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Merkez Yenirşehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ karayolunda 21 AGL 534 otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü ve Mercedes marka 72 AAV 701 plakalı beton mikseri, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü şekilde sağlandı.