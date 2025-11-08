Diyarbakır'da Zincirleme Kazalarda 4 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen motosiklet, otomobillerin çarpışması ve trenin otomobile çarptığı kazalarda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Urfa Bulvarı'nda motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde ise sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Üçüncü kaza ise Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yük treni, hemzemin geçitte ticari taksiye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR