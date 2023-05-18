Diyarbakır'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 9 yaralı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobile çarptı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 9 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobile çarptı. Bir otomobilde bulunan 10 kişiden 7'si çocuk 9 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi.

01 RY 575 plakalı Cıtroen C3 model otomobilin sürücüsü, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 35 ARM 644 plakalı otomobile daha sonra 07 BHU 749 plakalı otomobile çarptı.

01 RY 575 plakalı otomobilde bulunan 7'si çocuk 10 kişiden 9'u hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkmalarına yardımcı olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.