Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaygan yolda yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç, kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri bu sırada park halinde olan 3 araca daha çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

