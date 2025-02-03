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Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda sürücülerinin kontrolünden çıkan 06 EHD 758, 72 AG 020, 66 HR 675 ve 22 RL 275 plakalı otomobiller, zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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