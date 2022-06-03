Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon - Haberler

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Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan iki zanlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan iki zanlı operasyonla yakalandı. Zanlılar, adli makamlarca tutuklandı.

Torbacı olarak bilinen, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gelen bir ihbarı değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Evlerine düzenlenen operasyonda S.E. (26) ve N.M. (42) isimli şüpheliler gözaltına alınırken 15 adet Hint keneviri bitkisi, Hint keneviri tohumu ve 3,46 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen S.E. (26) ve N.M. (42) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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