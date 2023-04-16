Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya araba çarptı.
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya araba çarptı.
Kaza, merkeze Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi şehirlerarası otogar karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı vatandaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa