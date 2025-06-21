Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Pikap Çarptı: 1 Ağır Yaralı

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Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Pikap Çarptı: 1 Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına pikap çarptı: 1 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadına, yolun karşısına geçmek isterken pikap çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa
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