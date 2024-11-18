Diyarbakır'da Yolcuya Otomobil Çarptı: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde merkez Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen 2 kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR